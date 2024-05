Трима убити, сред които и полицай, при стрелба в Минеаполис (Видео)

Трима са били убити при стрелба в четвъртък вечер в Минеаполис. Единият от загиналите е полицай, а стрелецът също е мъртъв. Друг полицай е тежко ранен, съобщиха властите.

Стрелбата е започнала около 17:30 ч. в жилищен комплекс в квартал Уитиър. При пристигането на полицаите по тях е открита стрелба. Загиналият полицай е 28-годишният Джамал Мичъл. Той е застрелян, докато е опитвал да окаже помощ на двама ранени, пише CBS news. The fallen Minneapolis police officer has been identified as Jamal Mitchell. He was on the job just over a year. A father and a hero who was recognized for saving two elderly people from their burning home on just his 3rd day on the job in Mpls. pic.twitter.com/aTzQW9NjQV — Liz Collin (@lizcollin) May 31, 2024