Северна Корея: Временно ще спрем да изпращаме балони с боклук към Южна Корея (Видео)

Северна Корея временно ще спре изпращането на балони с отпадъци в Южна Корея, съобщи днес държавната Корейска централна новинарска агенция (КЦТА), като се позова на заместник-министъра на отбраната, предаде Ройтерс.

Пхенян обаче ще възобнови тези действия, ако Сеул изпрати антисевернокорейски листовки в обратна посока, се предупреждава в изявлението, пише БТА.