Принцеса Даяна, заснета от кралския фотограф Ануар Хюсеин (Снимки)

Eмблематичните снимки на покойната принцеса Даяна, направени от кралския фотограф Ануар Хюсени, са изложени в Лондон.

Експозицията Dockside Vaults проследява живота на първата съпруга на крал Чарлз III от свенлива девойка, през майка до модна икона. Princess Diana’s iconic ‘revenge’ dress, worn the night Prince Charles publicly admitted to being unfaithful to her. pic.twitter.com/LimNrYKgYg — Hundred History (@HundredHistory) January 25, 2024

Може да се види нейната „рокля за отмъщение“, с която наруши кралския протокол, ръкостискането с болен от СПИН, което промени отношението към хората с тази болест и много други знакови моменти.

85-годишния Ануар Хюсеин е най-дълго служилият в британското кралско семейство фотограф. Той снима Даяна от 19-годишна до до смъртта ѝ в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г.

„Първоначално някои ми казаха, че не мога да правя снимки на кралски особи. Казах, защо не? Искам промяна. Снимах рок звезди – Боб Марли, Елтън Джон, „Бийтълс“ и ми беше писнало шоубизнеса“, казва Ануар пред Си Ен Ен преди откриването на изложбата. Принцеса Даяна, заснета от Ануар Хюсеин Снимка: Twitter/@OldSaudi0

Неговите синове Самир, на 45 г., и Зак, на 43 г., тръгват по стъпките на баща си и стават кралски фотографи. Те са автори на популярни снимки на по-младите от кралското семейство.

„Даяна наистина се противопостави на стереотипите, особено за кралските особи. Тя промени толкова много и неща, които сега се възприемат като нормални, като това, което носят Кейт или Меган“ каза Самир, застанал пред печат от пода до тавана на известната снимка „рокля за отмъщение“, направена на парти на Vanity Fair в същия ден, когато принц Чарлз публично признава за изневяра.

„Много хора не мислеха, че тя ще излезе, а тя се появи, изглеждайки като милион долара и заяви: „Няма да се крия“, коментира Зак. Princess Diana in Egypt.

📷 Anwar Hussein pic.twitter.com/CljOx1wxNk — G-Man (@GMan23677156) May 29, 2024

През годините Ануар и синовете му са направили стотици хиляди снимки на кралското семейство. Има една дума обаче, която изглежда капсулира изображенията в изложбата – наследство.

„Не искахме изложбата да бъде противоречива. Искахме това да бъде празник на живота на Даяна и нейното наследство“, казва Ануар. The One & Only Princess Diana 💘



Photo Courtesy of Anwar Hussein / Getty Images pic.twitter.com/wkZ47apn5x — Vogue France (@VogueFrance) August 15, 2021

На посетителите на изложбата се предлага и 60-минутна аудио обиколка, в която се описват разказите от първа ръка зад всяка снимка, пише bTV. "Dancing with Princess Diana was one of the highlights of my life, so that's probably the best moment of the 80s." - John Travolta, pictured with the prolific Princess in November 1985.



All praise belongs to the photographer/owner, Anwar Hussein, for WireImage/@GettyImages. pic.twitter.com/tLbQiiSUBQ — Mark Kido (@Mark_Kido) April 21, 2023