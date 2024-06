Два самолета се сблъскаха в Португалия, единият пилот е загинал (Видео)

Два малки самолета се сблъскаха във въздуха по време на авиошоу в Южна Португалия, съобщиха военновъздушните сили. Eдиният от пилотите е загинал.

Във въздушната демонстрация са участвали 6 самолета. Според медиите ударилите се самолети са "Яковлев Як-52", тренировъчен модел за висш пилотаж, разработен в СССР.

Военновъздушните сили съобщиха, че на мястото на инцидента са пристигнали службите за спешна помощ, а организаторите на шоуто на летище Бежа са преустановили провеждането му.

Видеозапис, заснет от зрител и публикуван в социалните медии, показва формация от 6 самолета в полет, като един от тях се издига, очевидно докосва един от другите и след това се разбива на земята, пише bTV.

Португалски вестници цитират свидетели, според които шестте самолета са били част от група за висш пилотаж, наречена „Як Старс". Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.



Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.



The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r — FL360aero (@fl360aero) June 2, 2024

Според тях организаторите на събитието са я представили като най-голямата група за граждански въздушен трибой в Южна Европа.