Руска атака над украинския Днипро рани седмина, сред тях и 2 деца (Видео, снимки)

При руска ракетна атака срещу централния украински град Днипро днес рано сутринта са ранени 7 души, включително две деца. Нанесени са щети на гражданска инфраструктура. Russian ballistic missiles targeted residential areas of Dnipro this morning.



There are 7 victims, among them..

- 1 month old baby

- 17 year old boy

- 3 women

- 1 mam



Russia is a genocidal, terrorist state, nothing more. pic.twitter.com/iGHaZp6g0f — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 4, 2024

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили две ракети "Искандер-К" в региона. Отломки от тях са предизвикали пожар и са наранили жителите, според Серхий Лисак.

Атаката е нанесла щети на автомобили и е счупила прозорци на сгради и на болница, уточни Лисак в Телеграм, пише БНТ. Several explosions rang out in #Dnipro in the morning - presumably, #ruZZian terrorists struck with ballistic missiles.



In many houses located near the epicenter of the explosion, windows were blown out, roofs were destroyed and walls were damaged. pic.twitter.com/KiqGy8JUJt — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 4, 2024

На свой ред губернаторът на южната руска Курска област, която граничи с Украйна, Алексей Смирнов съобщи, че руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали вчера 20 украински дрона.