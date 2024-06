Протестиращи земеделци отново настъпват с трактори към Брюксел (Видео)

Протестиращи земеделци пристигнаха днес отново с тракторите си в Брюксел за пореден протест срещу политиката на ЕС, съобщава БТА, като се позовава на местни медии. В проявата участват единствено недоволни от Нидерландия и северната белгийска област Фландрия.

Полицията предупреди, че в столицата може да пристигнат "стотици, дори хиляди" трактори, но засега се съобщава за около 200 машини, навлезли в града. При пътуването към Брюксел е била засечена колона от трактори, дълга над осем километра.

В Брюксел днес се очаква придвижването да бъде затруднено и съветът към гражданите е да ползват градския транспорт. Според цитиран от медиите участник в протеста, целта на проявата е "да събуди гражданите в навечерието на изборите за Европейски парламент, за да гласуват правилно". FARMERS -Hundreds of tractors are blocking all border crossings between France & Spain.



The farmers need their governments & the EU to listen



"We must safe ourselves and make sure European authorities pay attention to us,"



No farmers = No food 🔥



pic.twitter.com/JyQx0ODdvS — Bernie (@Artemisfornow) June 3, 2024

От началото на годината Брюксел понесе няколко мащабни протеста на европейски земеделци, които настояха за по-малко бюрокрация при осигуряването на помощи от бюджета на ЕС и за облекчени изисквания за опазване на природата в тяхната дейност. В отговор на исканията Европейската спешно предложи промени в общата селскостопанска политика, които бяха бързо приети от Съвета на ЕС.