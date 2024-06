Граждани протестираха в Тел Авив за освобождаването на държаните от "Хамас"

Спонтанен протест се разви пред щабквартирата на израелските въоръжени сили в Тел Авив след новината за още четирима мъртви заложници. Стотици хора се събраха с искане за постигането на незабавна сделка за освобождаването на държаните от "Хамас" израелци.

"Защо трябваше да научим за смъртта на още заложници. С какво го заслужаваме? Тази вечер е доказателство, че това са резултатите от военния натиск. Връщат ни заложниците мъртви", коментира Ениав, която е майка на заложник. In Tel Aviv, protests continue against Netanyahu and pressure the government for a ceasefire. pic.twitter.com/Fz9E8o6pcz — Vanessa (@Vanessa_Micha18) June 3, 2024

Израел потвърди смъртта на още четирима заложници на "Хамас". Според израелската армия те са били убити заедно по време на операция в Хан Юнис в южната част на ивицата Газа. Отвлечени са на 7-ми октомври от кибуц край анклава. Съобщението за смъртта на четиримата мъже предизвика нови протести в Израел.

80-годишните Хаим Пери и Йорам Мецгер, 84-годишният Амирам Купър и 51-годишния Надав Попълуел са заложниците, чиято смърт беше потвърдена от израелската армия. И четиримата са били показвани живи във видеозаписи на "Хамас". Миналия месец радикалната палестинска групировка съобщи, че Надав е починал от рани, получени при израелска въздушна атака, но смъртта му беше потвърдена едва сега. CHAOS IN TEL AVIV 🇮🇱



MASSIVE protest demanding Netanyahu to RESIGN🔥 pic.twitter.com/ByxHci52mm — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 18, 2024

"Четиримата са били убити заедно в района на Хан Юнис преди няколко месеца, докато са били в плен на терористите от "Хамас" и докато израелските сили са провеждали операция в Хан Юнис. Изследваме в детайли обстоятелствата, при които са загинали и проверяваме всички възможности. Скоро ще разкажем какво сме разбрали - първо на семействата им, а след това на обществото", каза контраадмирал Даниел Хагари, който е говорител на израелската армия, цитиран от БНТ.

Над 250 души бяха отвлечени при атаката на "Хамас" на 7 октомври, около 120 остават в плен. Според Израел повече от една трета от заложниците в Газа са мъртви.