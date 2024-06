Погребват живи стотици, затрупани от свлачищата

Военните от Папуа Нова Гвинея заявиха, че стотиците селяни, за които се опасяват, че са погребани от свлачище в планината, няма да бъдат извадени. Причината е, че мястото е счетено за "твърде опасно", предаде АФП.

Всички усилия за извличане на телата бяха прекратени поради опасността от нови свлачища", заяви майор Джо Аку.

Аку, един от водещите военни офицери, които наблюдават обекта, обяви високопланинската зона за "забранена зона", която ще бъде отцепена за общността и властите до второ нареждане.

"На този етап е твърде опасно да се намираме на мястото. Това е най-лошото и най-голямото свлачище, което съм виждал", каза офицерът.

Папуа Нова Гвинея е един от най-застрашените от бедствия региони в света и свлачищата са изключително често срещани в планинските райони.

Според първоначалните оценки на правителството, свлачището от 24 май може да е погребало до 2000 души, въпреки че според Аку броят им е по-близо до 650. Huge landslide struck a remote village in Papua New Guinea, with current estimates of the death toll sitting above 100. The incident occurred around 3AM on Thursday. pic.twitter.com/WjRfJeTlOW — 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) May 24, 2024

По данни на местните здравни власти са открити само 9 тела.

Вътрешен доклад на отдела за минно дело и геоложки опасности на Папуа-Нова Гвинея предупреждава, че има "голяма вероятност от нови свлачища" на мястото "в близко бъдеще".

В доклада се заключава, че до района трябва да бъдат допускани само експерти.

По оценки на местните власти в двата района, засегнати от бедствието, живеят 7849 души.

Много от тези хора са били евакуирани и разчитат на помощта на агенции или партньорски държави, за да оцелеят.

Джо Аку добави, че се водят разговори с общността и местните власти за евентуално изграждане на мемориал за тези, които са "погребани под развалините", пише БГНЕС.