Преместиха почти 4-метров алигатор със специална техника в Тексас (Видео)

Екипи са провели спасителна операция по преместването на 3,6-метров алигатор в Мон Белвю, Тексас.

Огромното влечуго е извадено от крайпътна канавка. За целта екипите използвали специална техника, за да го повдигнат, след което го поставили в контейнер на камион.

Преместването е преминало безопасно и за алигатора, и за екипите.

Алигаторът е бил в плиткия ров за кратко време. Канавката се е намирала покрай главен път в източната част на града.

Влечугото е представяло заплаха за жителите на близкия квартал, затова е било наложително то да се транспортира незабавно. See ya later, gator 🐊👋 A 12-foot-long alligator was removed from a ditch in Mont Belvieu, Texas, with a grapple truck.pic.twitter.com/BoXjIABPbi — 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 (@TheHeraldDiary) June 5, 2024

След като алигаторът бил изваден от канавката, той бил предаден на тексаската служба за охрана на дивеча, пише Star Telegram.