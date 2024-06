САЩ са под заплаха от гигантски летящи отровни паяци (Видео, снимки)

Гигантски отровни летящи паяци с 10-сантиметрови крака се насочват към района на Ню Йорк. Те се разпространяват по Източното крайбрежие, предава CBS News.

Това, което ги отличава обаче, е способността им да летят - черта, необичайна сред паяците. Joro spider 😳 pic.twitter.com/pA1oC9Rga0 — Tristyn C✨️ (@Tristan29209585) June 5, 2024

„Въпреки че не е точен полет в птичия смисъл, паяците Joro използват техника, известна като балониране, при която изпускат копринени нишки във въздуха, позволявайки им да бъдат носени от вятъра“, обясни Хосе Р. Рамирес-Гарофало, еколог в лабораторията Локууд на университета Рутгерс.

Паякът Trichonephila clavata, известен като Joro, е инвазивен вид, произхождащ от Източна Азия. Паяците Joro са често срещани в Япония, Китай, Корея и Тайван. Не е ясно как достигат САЩ.

За първи път е забелязан в Джорджия през 2014 г., пише bTV.

За няколко години мрежите на ярко жълтите паяци с тъмносини и тъмночервени окраски вече се превръщат в обичайна гледка.

Хората съобщават, че са виждали паяци Joro в голяма част от източната част на САЩ, включително във Флорида, Алабама, Мисисипи, Каролина, Тенеси, Вирджиния, Западна Вирджиния, Мериленд и Охайо.