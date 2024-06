Талибаните бичуваха публично 63-ма на стадион за грабежи, изневери и содомия

Талибаните проведоха масово бичуване на 63 души на спортен стадион за престъпления, вариращи от „бягство от дома" до „неуважение".

Смущаващото наказателно събитие се проведе във вторник в Сар-е-Пул, Северен Афганистан. На него 48 мъже и 15 жени бяха бити между 15 и 39 пъти, пише Дейли Мейл.

В допълнение към физическото насилие, някои жертви са получили и присъди, включващи затвор с продължителност между шест месеца и пет години.

Това е най-голямата група от 2021 г. насам, която е била бичувана публично на талибанско събитие. Местни медии съобщиха, че някои жители шокиращо одобряват бичуването, като смятат, че това ще доведе до намаляване на престъпността.