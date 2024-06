Опасна буря наводни Австрия, хората се качват върху колите си, за да не се удавят (Видео, снимки)

Всички граждани да останат по домовете си поради пряка опасност за живота им – за това призоваха властите в австрийският град Дойчфайстриц, където живеят около 4000 жители. Причината – буря с проливен дъжд. World weather news is from Austria, Good afternoon everyone, Torrential downpours of rain caused severe flooding yesterday in parts of Deutschfeistritz (Styria), Austria, Dozens of cars were washed away, and here are reports this was the worst flooding in over 100 years and more rain is expected today. Video courtesy of Chromatizing123 Posted by Kernow Weather Team on Sunday 9 June 2024

В допълнение към настоящото наводнение се очаква още един опасен фронт с валежи до 100 литра на квадратен метър, съобщиха и местните власти в австрийския град Грац.

До центъра на града може да се стигне само с лодка, пише изданието „Клайне цайтунг“. Говорител на общността обяснява пред вестника, че някои шофьори са останали блокирани в превозните си средства, защото не е можело да бъдат спасени.

Снимки в социалните мрежи показват, как водата е блъскала автомобилите в стените на къщите.

Метеорологът на ORF Мануел Оберхубер сподели видеоклипове в платформата "Екс", които също показват тежките наводнения в град Дойчфайстриц.

Във видеоклиповете се виждат хора, които седят по таваните на колите си, за да се спасят от удавяне. Extreme hailstorm in my village and flood catastrophe in my brothers village yesterday.#Austria #styria pic.twitter.com/137A4GfLuR — Gloria Reich-Gotthard 🇦🇹 (@Ingestohter) June 9, 2024

Пункт за спешен контакт е създаден от Червения кръст в Австрия. Там се раздават основни консумативи, за да посрещнат хората основните си нужди по време на бедствието, пише bTV.

Системите за аларма на гражданска защита бяха задействани и в други по-малки австрийски градове. Властите все още не съобщават за жертви.

Кално свлачище обаче е паднало на ключова магистрала в засегнатия от проливните дъждове район. Скоростният път ще остане затворен през следващите дни, съобщава немското издание „Шпигел“.