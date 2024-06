Записи от камери показват изчезналия Майкъл Мозли (Видео)

Записи от видеонаблюдение показват мястото на о. Сими, където полицията съобщи, че е открила тялото на британския телевизионен водещ Майкъл Мозли в неделя сутринта – 9 юни, дни след като той изчезна по време на разходка на гръцкия остров.

Полицията е открила тялото на човек, за когото се предполага, че е Мозли, в района на плажния бар „Агия Марина“, северно от село Педи и срещу североизточния плаж на Агиос Николаос.

Записи от видеонаблюдение в района показват, че след като е напуснал плажа по време на почивката си на гръцкия остров Сими, Мозли се е разходил именно до близкото с. Педи. 🚨🇬🇷🇬🇧WIFE OF MISSING TV PRESENTER ON GREEK ISLAND: WE WILL NOT LOSE HOPE



Michael Mosley, 67, vanished after setting off on a walk on Wednesday on Symi Island, Greece.



The search and rescue operation resumed on Saturday, involving Greek authorities, friends, family, and the… pic.twitter.com/bLBfktAUYT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2024

Така приключва 4-дневното издирване на телевизионния водещ, в което се включиха доброволци и пожарникари, а от полицията използваха безпилотни летателни самолети и кучета.

Тялото беше прехвърлено на съседния гръцки остров Родос за допълнителни изследвания, след като се установи, че съдебният лекар на мястото на инцидента не е могъл да определи точната причина за смъртта. Предполага се, че телевизионният водещ е паднал по склона близо до плажния бар „Агия Марина“.

На кадрите от видеонаблюдението се вижда как телевизионният водещ Майкъл Мозли изчезва от полезрението, докато се спуска по склона на хълма близо до мястото, където е намерено тялото му, съобщиха от Би Би Си.

Днес предстои да бъде извършена аутопсия на откритото тяло. Смята се, че съдебният лекар, който е пристигнал на съседния остров Родос, където ще се проведе аутопсията, е изключил възможността за убийство.

67-годишният Мозли беше обявен за изчезнал след като е напуснал плажа Агиос Николаос, за да се разходи в сряда – 5 юни.

Гръцките власти проведоха мащабна издирвателна операция на острова. Тялото му беше намерено вчера, докато екипите са претърсвали крайбрежието.

Управителят на бара е намерил тялото му, съобщава агенция PA, след като кметът на острова видял нещо край оградата на бара и предупредил персонала.

Полицейски източник заяви пред Би Би Си че починалият е бил мъртъв „от няколко дни“, пише bTV.

Всичко, което знаем до момента, по часове

Сряда, 13:30 ч. местно време - Майкъл Мозли оставя съпругата си Клер на плажа на Агиос Николаос и тръгва на разходка

13:50 ч. - Мъж с чадър е забелязан на видеокамерите в с. Педи (предполага се, че това е Мозли)

13:57 ч. - Същият мъж е видян отново на пристанището в Педи в посока североизток

Четвъртък, 11:15ч. - Полицията не може да открие водещия, затова информира Атина и иска помощ от гръцката пожарна.

14:00ч. - Гръцката пожарна служба с шестима пожарникари и екип с дрон пристига в Сими

19:00ч. - Изпратен е хеликоптер за подпомагане на издирването

Петък - Водолази се включват в търсенето във водата около Сими

Събота, 06:00 ч. - Пожарникарите подновяват издирването на Мозли

Неделя - Властите намират тяло, което се предполага, че е на Мозли