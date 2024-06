Бурни протести разтърсиха Франция след заявката на Макрон за предсрочни избори (Видео, снимки)

Продължават реакциите във Франция, след решението на президента Макрон да свика предсрочни избори. Левите партии обявиха, че ще излязат с единна листа за парламентарния вот. В същото време за обединение заговориха и представителите на крайната десница, които постигнаха рекордно високи резултати на изборите за Европейски Парламент. Десетки хиляди французи обаче излязоха на протест, за да покажат, че не всички в страната подкрепят крайнодесните. Протести във Франция след заявката на Макрон за предсрочни избори Снимка: Ройтерс

Хиляди протестираха в няколко френски града, за да кажат "не" на крайната десница, която постигна исторически успех и спечели над 30% от гласовете на евровота - два пъти повече от центристите на Макрон. Лошите резултати провокираха Макрон да разпусне парламента и сега французите ще се отправят към избирателните секции на 30 юни и 7 юли.

"Това, което направи Макрон, е много неразумно и прибързано, което според мен ще се отрази и на резултата от изборите", каза Мари Халган, учителка.

"Настъпи най-мрачният час. Предстои ни важна битка и е важно да гласуваме, за да спечелим", сподели друг френски гражданин.

Твърди се, че назначеният неотдавна премиер Габриел Атал, е предложил на президента той да подаде оставка, вместо да бъдат свиквани избори. Макрон обаче отказал. Според анализатори, изборите във Франция могат силно да разклатят обстановката в страната, а обединение на крайната десница е все по-вероятно. Протести във Франция след заявката на Макрон за предсрочни избори Снимка: Ройтерс

Лидерът на евроскептичната и популистка партия "Национален сбор" Марин льо Пен е оптимист за предстоящите избори. Льо Пен се е срещнала и с представители на Крайнодясната партия "Реконкиста" на Ерик Земур, с които са постигнали споразумение да работят заедно след изборите.

"Имаме исторически шанс да върнем Франция там, където ѝ е мястото. Да обединим всички, които не са съгласи с политиките на Еманюел Макрон и да съставим стабилно мнозинство", обясни Марин льо Пен, лидер на "Национален сбор".

Френската левица също се мобилизира и ключовите играчи в ляво заявиха, че ще се явят с единна листа на предстоящия вот, пише БНТ.



След изненадващото си изявление в неделя вечерта, Еманюел Макрон замина за Германия. Там обаче той се срещна с президента Щайнмайер и не коментира нищо повече, след заявката си, че Франция отива на предсрочни избори.