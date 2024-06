Селин Дион е приемала смъртоносни дози медикаменти, за да облекчи болките си

Канадската певица Селин Дион разкри, че е приемала животозастрашаващи дози медикаменти, за да облекчи мускулните спазми и да може да се изяви на сцената.

56-годишната певица разкри, че е приемала диазепам, лекарство, известно като валиум, за да си помогне да отпусне "цялото тяло" - но не е била наясно с последствията.

Това нелечимо състояние е рядко неврологично разстройство, което причинява прогресивна мускулна скованост и спазми - и може да бъде облекчено с мускулни успокоителни и релаксанти, както и с физическа и трудова терапия.

Музикалната суперзвезда, която е продала повече от 250 милиона албума и чиито хитове включват My Heart Will Go On, Think Twice и It's All Coming Back To Me Now, разкри диагнозата си през декември 2022 г., а по-късно е принудена да отмени световното си турне Courage World Tour.

Въпреки борбата със здравето си певицата също така разкри, че е решена да се върне към концертите, признавайки: "Липсват ми".

В първото си интервю, излъчено след поставянето на диагнозата, Дион заяви, че тялото ѝ е свикнало с медикаментите и след 20 минути отново е усещала симптомите - и затова е започнала да повишава дозата.

Тя заяви пред водещата на предаването Today по NBC Хода Котб: "Честно казано, не знаех, че това може да ме убие. Човек свиква с това, то не действа."

Певицата разкрива, че е приемала до 90 милиграма на ден - количество, което може да те "убие" - но с помощта на лекарите Дион се отказва от лекарствата, "особено от лошите", по време на пандемията на COVID.

Спрях всичко, защото то спря да действа", казва тя.

"Ще изляза отново на сцената - дори ако трябва да пълзя"

Въпреки диагнозата си Дион заяви, че планира отново да изнася концерти.

Тя добави: "Ще се върна на сцената, дори ако трябва да пълзя. Дори ако трябва да говоря с ръцете си. Ще го направя. Ще говоря.

"Аз съм Селин Дион, защото днес гласът ми ще бъде чут за първи път, не само защото трябва или защото имам нужда от това. А защото искам да го направя. И това ми липсва."

Дион заяви, че е трябвало да отдели време, за да "разбере", вместо да довършва изпълненията си - но това съвпаднало с периода, в който покойният ѝ съпруг Рене Анжелил "се бореше за собствения си живот".

Той почина през януари 2016 г. от рак на гърлото.

"Трябваше да се скрия. Трябваше да се опитам да бъда герой", казва Дион, пише Вести,бг.

Зависимостта ѝ от дозите се появява в годините, предшестващи диагностицирането ѝ със Синдрома на скования човек.