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"Радио Китай": От какво точно се страхуват САЩ?

Радио Китай

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Снимка: Радио Китай

Неотдавна видях в YouTube видеоклип, който искам да споделя с вас.

В него известният американски икономист и професор в Колумбийския университет Джефри Сакс обяснява възгледите си за отношенията между САЩ и Китай, предаде "Радио Китай".

От какво точно се страхуват САЩ?

Неотдавна видях в YouTube видеоклип, който искам да споделя с вас. В него известният американски икономист и професор в Колумбийския университет Джефри Сакс обяснява възгледите си за отношенията между САЩ и Китай.

Публикувахте от Радио Китай в Сряда, 12 юни 2024 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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