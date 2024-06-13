"Радио Китай": От какво точно се страхуват САЩ?

Неотдавна видях в YouTube видеоклип, който искам да споделя с вас.
В него известният американски икономист и професор в Колумбийския университет Джефри Сакс обяснява възгледите си за отношенията между САЩ и Китай, предаде "Радио Китай".
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Неотдавна видях в YouTube видеоклип, който искам да споделя с вас.
В него известният американски икономист и професор в Колумбийския университет Джефри Сакс обяснява възгледите си за отношенията между САЩ и Китай, предаде "Радио Китай".
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