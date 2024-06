Съветникът на Зеленски за предложенията за мир на Путин: Пълна измама, обидни за здравия разум

Високопоставеният съветник на украинския президент Володимир Зеленски отхвърли условията, поставени от руския президент Владимир Путин за започване на мирни преговори. Той ги нарече пълна измама.

"Всичко това е пълна измама. Затова - още веднъж, отървете се от илюзиите и спрете да приемате насериозно "предложенията на Русия", които са обидни за здравия разум", написа в социалните мрежи Михайло Подоляк. There are no new "peace proposals" from #Russia. Entity Putin has voiced only the "standard aggressor's set", which has been heard many times already. Its content is quite specific, highly offensive to international law and speaks absolutely eloquently about the incapacity of the… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2024

"Няма нови предложения за мир от Русия. Путин изказа само позицията на агресора, която вече е чувана многократно. Съдържанието му е специфично, обижда международното право и говори абсолютно красноречиво за неспособността на сегашното руско ръководство да оценява адекватно реалностите", обясни той.

"Точка по точка, предложението изглежда така: Дайте ни териториите си, откажете се от своя суверенитет и субективност, останете без защита (без членство в съюзи), отменете (заедно със западните страни) всички санкции изцяло и незабавно, за да можем да напълним милитаризираната си икономика и да направим повече инвестиции в информационни провокации по света. И най-важното, да поправим спешно "не/провала на Русия" за сметка на Украйна.

Разбира се, в това няма нищо ново, никакви реални предложения за мир и желание за прекратяване на войната. Но има желание да не се плаща за тази война и тя да продължи по нов начин. Всичко това е пълна измама. Затова - още веднъж, отървете се от илюзиите и престанете да приемате насериозно предложенията на Русия, които са обидни за здравия разум", допълни съветникът.

По-рано днес руският президент Владимир Путин заяви, че "незабавно" ще разпореди спиране на огъня в Украйна и ще бъдат започнати мирни преговори, ако Киев изтегли войските си от четирите окупирани украински области - Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, и се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.

"Ще направим това незабавно", подчерта Путин в реч пред руското Mинистерство на външните работи.

"Естествено, в същото време гарантираме безпрепятственото и безопасно изтегляне на украинските части и формирования", допълва президентът, цитиран от Асошиейтед прес.

Путин подчерта, че предложението му има за цел "окончателно решаване" на украинския конфликт, а не просто неговото "замразяване".

Другите искания за мир, които той изброи, включват установяването на неядрен статут на Украйна, налагането на ограничения на военните ѝ сили и защитаване на интересите на рускоговорящото население на страната.

„Тези точки трябва да станат част от "фундаментални международни споразумения" и всички западни санкции срещу Русия трябва да бъдат отменени“, каза още Путин.