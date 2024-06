Русия увеличава атаките си край Покровск (Видео)

Украйна съобщи, че руските сили са умножили атаките си по фронтовата линия край Покровск, в източната част на украинската Донецка област, където при нощни удари са били ранени най-малко шестима души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През септември 2022 г. Русия заяви, че е присъединила този миньорски регион, който контролира частично. През последните месеци руските сили продължават да настъпват срещу украинската армия, която изпитва недостиг на хора и боеприпаси.

"Секторът Покровск е най-интензивен от гледна точка на вражеските атаки", заяви украинският генерален щаб, като обясни, че "над 60% от общо 48 бойни сблъсъка по цялата фронтова линия" са се състояли в този район.

В град Селидово, на около 20 километра от Покровск, са били ранени шестима души, а десетина сгради са повредени при руски бомбардировки, съобщава губернаторът Вадим Филачкин. Журналисти на АФП, намиращи се на мястото на инцидента, съобщават, че е бил разрушен местен супермаркет, от който е останала само купчина метални отпадъци и стъкло.

Експлозията беше "толкова силна, че си помислих, че всичко над мен ще падне върху главата ми", обяснява 68-годишната местна жителка Людмила, която все още е зашеметена. "Всичко избухна".

Според друг местен жител, 57-годишният Олег, това е третият удар за една седмица. Той е видял "експлозия", а ударната вълна "малко го е разтърсила".

Селидово се намира в близост до зоната на бойните действия и често става обект на удари. Няколко други сгради в околността са сериозно повредени от предишни бомбардировки.

Двете страни нанесоха през нощта и удари с ракети и дронове от другата страна на границата. Руската противовъздушна отбрана свали 87 украински дрона през нощта, като 70 от тях бяха насочени към южната Ростовска област, където се намира щабът на руската операция в Украйна. Според губернатора на областта Василий Голубев нападението не е довело до жертви, но е причинило прекъсване на електроснабдяването в няколко населени места. В граничещата с Украйна Воронежка област, граничеща с Украйна, "петролна база е леко повредена" от падащи отломки от свалените дронове, заяви губернаторът Александър Гусев.