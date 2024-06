Мъж уби брутално майка в САЩ, държа децата й в клетка, едното почина (Снимки)

Жена от Луизиана беше намерена мъртва в дома си в четвъртък, а двете й невръстни дъщери бяха отвлечени. Часове по-късно децата бяха открити в Мисисипи - едното от тях мъртво, а другото живо, съобщиха от щатската полиция.

Жертвата е имала връзка с мъж, който е бил арестуван във връзка с двете убийства и отвличането. 36 year old Daniel Callihan was located and taken into custody this afternoon in Jackson Mississippi



Callihan is accused of committing brutal and heinous acts of violence, including the murders of 35 year old Callie Brunett and her 4 year old daughter, Erin.



„Намерихме в колата живо 6-годишното дете", каза заместник-началникът Джими Травис от службата на шерифа на енорията Тангипахоа в Луизиана. Тялото на по-малката сестричка е открито в гориста местност, недалеч от колата. Наблизо до тях разследващите са открити клетки за малки животни.

Въз основа на местопрестъплението и случилото се в дома на жертвата, полицията има основание да подозира вероятен трафик на хора.

Заподозреният Даниел Калихан отвел ченгета до мястото, където са били момичетата, след като случаен минувач го докладвал, че се държи подозрително.

Кали, майката на момичетата, беше в неизвестност повече от 24 часа, преди да бъде намерена "брутално убита" в спалнята на дома си в Лоранджър в четвъртък. Update: Captured but Tragic Ending

Daniel Callihan ARRESTED in Mississippi.

He murdered 35-year-old Callie Brunett in Loranger Louisiana. Kidnapped her 2 children Jalie & Erin Brunett. Took them to Mississippi.

Erin Brunett found DEAD.

Jalie Brunett found ALIVE. pic.twitter.com/tGmBVQrZyz — Not El Chapo (@ScottEnlow) June 13, 2024

„Това беше просто неописуемо престъпление", каза шерифът на Тангипахоа Даниел Едуардс. „Не искате да виждате това като полицейски началник. Не искате да видите това като баща... Нашите сърца и молитви са към близките на жертвите. Ужасяваща трагедия", добави той, цитиран от dariknews.bg.