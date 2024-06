Крал Чарлз III празнува своя 75-и рожден ден, Кейт Мидълтън дойде с децата си (Видео, снимки)

Днес кралят на Обединеното кралство Чарлз III празнува своя 75-и рожден ден. Всяка година церемонията се организира пред Бъкингамския дворец, тя е национален празник за всички хора в Обединеното кралство, а и по света.

Кралят, който все още се лекува от рак, беше в карета по време на процесията. Той инспектира войската, която е разположена на Horse Guards Parade в Уайтхол.

Принцесата на Уелс Кейт и семейството ѝ също присъстваха на церемонията. Това е първата публична поява на Кейт от февруари насам. По-рано тази година та беше диагностицирана с рак и започна да се подлага на химиотерапия. След като се оттегли поради здравословното си състояние, постепенно тя се връща на работа. Освен това тя прекарва повече време със семейството си, както и отделя време за училището на децата си, пишат британски медии.

Планирано е Кейт да участва в шествие с карета заедно с децата си.

В съобщение в социалните мрежи принцесата разкри, че ще присъства на рождения ден на краля, след като се е посъветвала с медицинския си екип, също така подчертава, че има лоши и добри дни, но все още "не е излязла от строя".

Говорител на Бъкингамския дворец заяви: "Крал Чарлз е щастлив, че принцесата на Уелс ще присъства на церемонията".