Горски пожар северозападно от Лос Анджелис наложи евакуацията на повече от хиляда души. 🔥A fast-moving brush fire began in the city of Gorman Los Angeles County,CA. Total burn estimates is at least 3,611 acres prompting an evacuation order. 0% contained no reported injuries at this time🔥

Силните ветрове затрудняват гасенето, в което са включени 400 пожарникари, 70 пожарни коли и два булдозера. Горски пожар северозападно от Лос Анджелис наложи евакуацията на повече от хиляда души Снимка: Twitter/@MarioNawfal

Причината за огъня за момента не е известна, но горещото и сухо време са предпоставка за пожари. Горски пожар северозападно от Лос Анджелис наложи евакуацията на повече от хиляда души Снимка: Twitter/@MarioNawfal