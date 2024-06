Севернокорейски войници преминаха границата с Южна Корея

Севернокорейски войници са преминали границата с Южна Корея, но след произведени изстрели от страна на южнокорейската армия са се върнали обратно на своя територия, съобщи армейския генерален щаб на Сеул.

В съобщението се посочва, че десетки войници са прекосили демаркационната линия. Нахлуването става няколко часа преди планираното посещение в Северна Корея на руския президент Владимир Путин. Според същия източник при друг инцидент севернокорейски войници са пострадали след експлозии на мини по време на дейности в близост до границата, съобщи БНТ.