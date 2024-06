Путин пристигна в Северна Корея (Видео)

Владимир Путин пристигна в Северна Корея, за да се срещне с Ким Чен Ун. Това се случва въпреки предупреждението на САЩ, че споразумения между двамата лидери могат да увеличат военния натиск върху Украйна и да повишат напрежението на Корейския полуостров.

Това е първото посещение на Путин в Северна Корея от над 20 години насам. Там той беше посрещнат от огромни приветствени знамена и руски флагове. Руските държавни медии съобщиха, че самолетът му е кацнал в Пхенян около 2,45 ч. местно време след междинно кацане в Далечния изток на Русия. Putin's first visit to Pyongyang in over 24 years. North Korea knows a thing or two about the personality cult.

Currently, NK is key provider of ammunition for Russia’s war of attrition against Ukraine. #Velsig #geopolitics pic.twitter.com/eXvOKiBcbd — Velina Tchakarova (@vtchakarova) June 18, 2024

Путин ще се срещне с Ким по-късно, когато ще подпишат споразумения, целящи да задълбочат отношенията между страните си. Те се засилиха значително след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., пише The Guardian.