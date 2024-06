Поне 9 загинаха след взрив в Чад, очаква се жертвите да се увеличат (Видео, снимки)

Най-малко 9 души са загинали снощи, а най-малко 46 са ранени, при взривове, причинени от пожар в оръжеен склад на военните в столицата на Чад- Нджамена, предаде Ройтерс, като се позова на министъра на здравеопазването на страната Абделмаджид Абдерахим. Най-малко девет души са загинали при взривове в оръжеен склад в Чад Снимка: Twitter/@AfricanAnalysts

Броят на жертвите може да нарасне, тъй като мнозина са в критично състояние със сериозни травми, уточни днес Абдерахим пред представители на медиите, пише БТА.

Пламъците от взривовете са озарили небето над военна база в близост до главното летище на страната в централната част на Африка, а държани на склад снаряди са се разлетели към близки жилища, чиито ужасени обитатели са търсели къде да се скрият.