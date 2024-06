Манфред Вебер е преизбран за четвърти път за председател на ЕНП

Евродепутатът Манфред Вебер беше преизбран за четвърти път за председател на на групата на ЕНП в Европейския парламент, съобщиха от партията.

Германецът от Християнсоциалния съюз бе избран с огромно мнозинство. Той е председател на Европейската народна партия в ЕП от 2014 година насам.