Мистериозен монолит се появи в пустинята в Невада (Видео, снимка)

Полицията в Лас Вегас откри мистериозен монолит в пустинята в Невада, което предизвика предположения от страна на интернет потребителите в САЩ относно произхода му, предаде АФП, цитирана от БТА.

Монолитът има форма на правоъгълен паралелепипед. Той е изцяло покрит с огледала и е забелязан този уикенд в популярен сред туристите район, на около час път северно от Лос Анджелис.

„Виждаме много странни неща, но вижте това!“, коментира полицията в социалните мрежи.

Тази странна инсталация прилича на много други, които мистериозно се появяват в четирите краища на земното кълбо от 2020 г. Тогава монолит е открит в безлюдно кътче на Юта и попада на първите страници на вестниците по време на пандемията КОВИД-19. Оттогава подобни обекти са открити в Нидерландия, Полша, Румъния, Канада и Великобритания.

Създадени са уебсайтове, в които са изброени тези загадъчни структури. И подобно на останалите, монолитът в Невада е обект на всевъзможни теории.

Предположенията на американските интернет потребители варират от това дали е дарение от извънземни или е сандък със съкровище, или е просто шега.