В социалната мрежа Х се разпространява видео как руският президент и Ким Чен Ун многократно се подканят кой пръв да се качи в лимузината, която ги очаква на летището.

Най-накрая Путин склонява да е пръв, а севернокорейският лидер заобикаля. Там установява, че го очакват с отворена лява врата. VIDEO: Putin and Kim Jong-Un on who enters the car first. pic.twitter.com/WrQXEIK1FK — The Spectator Index (@spectatorindex) June 18, 2024