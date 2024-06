Най-малко двама загинаха след силната буря в Москва, 10 са ранени (Видео, снимки)

Най-малко двама души загинаха и още 10 души са ранени при силна гръмотевична буря с проливен дъжд, предизвикана от студен атмосферен фронт, която се разрази днес в Москва, предаде ТАСС. Туристи по време на силната буря в Москва Снимка: Ройтерс

Руското министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия предупреди, че до 22:00 ч. днес в Москва се очакват проливни дъждове и силни ветрове, като в следобедните часове има вероятност и за образуване на торнада. Силната буря в Москва Снимка: Ройтерс

Синоптиците съобщиха, че само за час в руската столица са паднали 22 мм валежи, което е една трета от месечната норма. В Москва бе обявена оранжева 10-та степен на опасност заради лошото време, като поривите на вятъра достигнаха до 25 метра в секунда. Рускиня по време на силната буря в Москва Снимка: Ройтерс

Столичните власти призоваха жителите да се въздържат да остават на открито, а всички шофьори да бъдат внимателни зад волана. Заради лошото време в руската столица са затворени паркове и фестивални площадки, а градските аварийни служби работят при засилен режим, като бързо отстраняват паднали дървета и демонтират повредени от вятъра постройки. With the strong storm raging in Moscow at the moment, as we see in these brief images.



Two people are already reported dead. pic.twitter.com/Mvl8xNdlOb — Benjamin Rubinstein (@BenFRubinstein) June 20, 2024

Московските летища "Шереметиево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски" работят нормално въпреки проливния дъжд и лошото време. Не се съобщава за закъснения или отмяна на полети, пише БТА.