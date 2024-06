Пак инцидент с "Боинг" - предното стъкло се счупи на над 12 хиляди метра по време на полет

Предното стъкло на самолет "Боинг" на британската авиокомпания Virgin Atlantic. Самолетът е пътувал от Хийтроу до Сан Франциско и се е намирал на над 12 хиляди метра във въздуха, когато е станал инцидентът.

Снимки в социалните мрежи показват счупеното четирислойно стъкло с пукнатини на няколко места. A packed Virgin Atlantic Boeing jet's windscreen 'cracked at 40,000 feet' while flying from Heathrow to San Francisco.



Photos show a dented central window pane with cracks in multiple areas but the cause of the damage has left investigators scratching their heads. pic.twitter.com/f6qI2IUYOm — News News News (@NewsNew97351204) June 22, 2024

Инцидентът е станал три часа след излитане, докато самолетът е летял между Гренландия и Исландия, и е принудил полет VS41 на Virgin да направи обратен завой и да се върне обратно в Обединеното кралство на 27 май.

Според експерти на височината, на която е летял самолетът, е невъзможно той да се е ударил в нещо, което да счупи стъклото. Температурите извън самолета обаче били минус 50 градуса по Целзий.

След завръщането в Обединеното кралство на пътниците е било предложено настаняване и на следващия ден те са могли да излетят за Сан Франциско, съобщи The Sun.

Ужасяващата пукнатина е последният проблем, който тормози и без това затруднената компания производител на "Боинг".

Миналия месец гума на самолет на "Боинг" се спука по време на кацане в Турция, което го превърна в третия пътнически самолет, построен от гиганта, катастрофирал за последните два дни.

Само няколко дни по-рано товарен самолет "Боинг 767" на "Федекс" кацна аварийно на летището в Истанбул, след като предният му колесник се повреди, а ужасени пътници избягаха от горящ самолет "Боинг 737-300" със 78 пътници, след като той се отклони от пистата и се запали по време на излитане в Сенегал.

От компанията Virgin Atlantic коментираха инцидента от 27 май. Те увериха, че безопасността на пътниците и екипажа не е била застрашена. Капитанът решил да се върне в Хийтроу, за да бъде самолетът ремонтиран.