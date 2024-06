В Севастопол утре ще е ден на траур заради украинската атака (Видео, снимки)

Обявяват ден на траур в Севастопол заради украинската атака днес. Украйна нападна града в окупирания Крим с американски ракети с касетъчни бойни глави, обяви руското министерство на отбраната. Съобщава се за поне пет жертви, включително три деца и 124 ранени. Новините идват на фона на засилени руски удари по украинската столица Киев и втория по големина град Харков.

Руската противовъздушна отбрана е свалила четири от общо пет ракети "АТАКМС" над акваторията на Севастапол. Бойната глава на петата цел обаче се е взривила във въздуха, причинявайки жертви и материални щети, твърди Москва. 🇷🇺 In Sevastopol, people bring flowers to the fountain in Komsomolsky Park to honor the memory of those killed due to the APU strike.



Ukraine struck a Crimean beach earlier today. Using USA-provided ATACMS, they murdered 2 children. pic.twitter.com/Te9D8AYtX1 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 23, 2024

Повечето пострадали са били в района на плажа. Горящи отломки са предизвикали пожари. Движението по Кримския мост е било спряно, образувала се е опашка от почти 600 коли. Руската страна хвърли отговорността за нападението върху Вашингтон с мотива, че стрелбите с "АТАКМС" се осъществяват от американски специалисти на база сателитното разузнаване на Съединените щати. Москва заяви, че няма да остави нападението без отговор. Руското следствие започна разследване на терористичен акт.

"Президентът Путин ми се обади почти незабавно. Той изрази съболезнования за убитите и ранените. Всички федерални служби имат нареждане да оказват цялата необходима помощ на Севастопол. В момента тези решения се изпълняват", каза Михаил Развожаев - назначен от Русия губернатор на Крим. The moment ATACMS missiles of the Ukrainian Armed Forces hit the beach in Sevastopol was caught on video.



The attack killed three people, including two children, and wounded over 100. pic.twitter.com/ZMuZjXbpIH — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) June 23, 2024

От своя страна Украйна съобщи за двама ранени и десетки повредени сгради при руски ракетен обстрел в Киевска област. По украински данни са били свалени две от три изстреляни ракети. Щетите и пострадалите са следствие от падащи отломки.

"Благодарни сме на нашите партньори за одобрените пакети помощ, но се нуждаем от тях в пълен обем и на бойното поле. Трябва да бъде реализирано всичко договорено с американския президент Байдън", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Украйна заяви, че е унищожила руска военна база за съхранение и изстрелване на ирански дронове в Краснодарска област. Ударът е бил нанесен в петък, когато Русия съобщи за свалянето на няколко украински дрона в същия район, пише БНТ.