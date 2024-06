Поне двама са загинали при голям пожар в административна сграда в Москва (Видео)

Най-малко двама души загинаха при голям пожар в осеметажна сграда в Москва, където преди се е намирал изследователският институт за електроника "Платан", предаде Ройтерс, като се позова на съобщения в руски медии.

Според медиите от сградата се издига стълб черен дим, а пламъците пълзят нагоре по стените. Най-малко девет души са останали в капан на горните етажи на сградата, като някои от тях са видени да разбиват и прозорци. Аварийните служби нямат контакт с шестима от блокираните, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Един човек е видян да скача от горен етаж на горящата сграда, съобщи в "Телеграм" руското издание "База". Друг, който е бил със сериозни изгаряния, е паднал от горните етажи, показват разпространени от руската онлайн медия "Шот" кадри в "Телеграм". Един от ранените е бил откаран в болница в тежко състояние, допълва ТАСС. 🚨🇷🇺BREAKING: AT LEAST 4 DEAD IN RUSSIA BUILDING FIRE



An office building in Fryazino, 20km from the center of Moscow, has been engulfed in flames, with reports of many people still trapped inside.



2 people jumped out of the burning building and died upon impact, while initial… pic.twitter.com/T3SjcnLwDC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2024

По-рано руските противопожарни служби съобщиха, че пожарът се е разпространил на площ от 4500 кв. м. и най-малко един човек е бил спасен. В борбата с огъня, чието гасене продължава, участват най-малко 100 пожарникари и 40 единици техника, извикани са и два военни хеликоптера Ка-32.