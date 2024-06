Зеленски посети войските в Донецка област (Видео)

Украинският президент Володимир Зеленски посети войските в Донецка област заедно с висшето военно ръководство на страната, предадоха Ройтерс и Укринформ.

Зеленски записа видеообръщение на фона на една от табелите на град Покровск, в района на който се водят едни от най-интензивните боеве след началото на продължаващата повече от 28 месеца война, съобщи БТА.

Украинският президент пристигна в Донецка област заедно с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-полковник Олександър Сирски и новия началник на Обединеното командване на ВСУ бригаден генерал Андрий Гнатов.

"Донецка област. Заедно с нашите воини, заедно с главнокомандващия Сирски и новия началник на Обединените сили генерал Гнатов. Днес официално представих Андрий Гнатов на всички, които отговарят за отбраната в Донецка област. Чухме доклади директно от позициите", заяви Зеленски в "Телеграм" и отбелязва, че се радва да види и да похвали лично 110-а и 47-а механизирани бригади на сухопътните войски, както и да благодари на медиците на бойното поле.

Освен това държавният глава проведе "среща относно сигурността и подкрепата за хората в Донецка област - подробна среща. Има много въпроси. Има много въпроси, свързани с поддържането на живот - вода, социални въпроси, евакуация, помощ за отбраната и възстановяване на жилищата", добави той.

Преди няколко дни Зеленски реши да замени началника на Обединеното командване на Въоръжените сили на Украйна генерал-лейтенант Юрий Содол с бригаден генерал Андрий Гнатов.