Пътнически влак дерайлира в северната част на Русия, предаде Ройтерс, като се позова на руската държавна железопътна компания. Има и пострадали пътници. UPDATE:

At least 5 people have suffered light injuries after at least 9 carriages of a passenger train derailed in Russia's Komi region, according to the Mash telegram channel.

The bad condition of the tracks may have contributed to the accident. pic.twitter.com/wXVnMZ9tZe — FlashFeed (@FlashFeed365) June 26, 2024

Инцидентът е станал в Коми, в Северозападния федерален окръг. #BREAKING: A passenger train has derailed in Russia's Komi region.



📌#Komi | #Russia



A Vorkuta-Novorossiysk passenger train has derailed in the Komi Republic of Russia, with several carriages, as many as nine, lying on the ground. pic.twitter.com/b8pRC6i5Ec — Vinay Uteriya (@VUteriya972) June 26, 2024

Според руската агенция Интерфакс девет вагона от композицията са дерайлирали и има ранени, но повече подробности за броя на пострадалите и за сериозността на травмите им не се съобщава, пише БТА.