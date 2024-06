7-етажна сграда се срути в Истанбул (Снимки)

Седеметажна сграда се е срутила частично в района Бахчелиевлер в европейската част на Истанбул, съобщи турската частна телевизия НТВ. Няма загинали или ранени при инцидента, информира местното валийство.

Сградата е била построена на четири етажа през 80-те години на миналия век, а през 1994 г. са надстроени още три етажа.

След рухването на блока на мястото са били изпратени екипи на пожарната служба, полицията, Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) и службата за оказване на спешна помощ, допълва БТА .

Районът около сградата е отцепен от съображения за сигурност, а обитателите на близките блокове са евакуирани заради опасност сградата да рухне напълно. 🚨 A 7-story building collapsed at 4:45 am in Bahçelievler, Istanbul. The 40+ year-old building was empty, and thankfully, no injuries were reported, says the Governor's office. Nearby buildings were evacuated for safety assessments. In a city bracing for a major earthquake, this… pic.twitter.com/VnYPgkSUK7 — Güldenay Sonumut (@Guldenay007) June 27, 2024

Кметът на Бахчелиевлер Хакан Бахадър заяви пред НТВ, че са се срутили първите три етажа на зданието, а в момента неразрушени са етажите от четвърти до седми. Блокът, в който по думите на кмета, е имало общо десетина апартамента, не е подлежал на опразване или контролирано разрушаване, а е бил "нормална сграда за живеене".

Обитател на съседен блок разказа, че поради срутването в съседство са нанесени големи щети и по тяхната жилищна сграда. Той сподели, че през нощта, когато е станал инцидентът, е чул силен шум. "Бяхме много уплашени. Разбих вратата и изведох децата от спалнята", каза мъжът.

Друг гражданин, живеещ наблизо, разказа, че в момента на рухването на сградата си е помислил, че става земетресение. "Отидохме до прозорците. Видяхме, че сградата се е срутила", посочи той и добави, че точно срещу рухналото здание е имало строителен обект. Partial building collapse in Istanbul uncovers illegal floors https://t.co/JMLXxrcEOI pic.twitter.com/cBMiRRJHyY — Hürriyet Daily News (@HDNER) June 27, 2024

"В този квартал всички сгради са стари. Тук има строителни работи. Жилищата ни се клатят. Дори ако мине камион, сградите ни се тресат", споделя жена, живееща в квартала.