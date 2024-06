Двама души загинаха и още 40 са ранени, след като влак дерайлира в Русия вчера. Властите съобщават, че са издирвали и изчезнала 15-годишна пътничка, която впоследствие е била открита жива. #BREAKING: A passenger train has derailed in Russia's Komi region.



📌#Komi | #Russia



A Vorkuta-Novorossiysk passenger train has derailed in the Komi Republic of Russia, with several carriages, as many as nine, lying on the ground. pic.twitter.com/b8pRC6i5Ec — Vinay Uteriya (@VUteriya972) June 26, 2024

Инцидентът се е случи към 18 часа в сряда, в автономна област Коми. Девет от общо 14-те вагона на композицията са излезли от релсите. Във влака са пътували над 200 души. Започнало е разследване, което трябва да установи причината за инцидента. A passenger train derailed in 🇷🇺 Russia



At least 70 victims are known. Medics are unable to reach them because the road has washed away.



Sad 🤭 pic.twitter.com/WXDcEPSE5C — Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) June 27, 2024