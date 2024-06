Продадоха за милиони на търг рокли на принцеса Даяна и кралски принадлежности (Видео, снимки)

Колекция от вещи, принадлежали на представители на британското кралско семейство, сред които рокли и бележки на покойната принцеса Даяна, бяха продадени за повече от 4 милиона британски лири на търг в Калифорния, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

На търга бяха предложени повече от 200 артикула. Той беше наречен от аукционерите най-голямата разпродадена колекция с лични вещи на Даяна от проведения от нея за благотворителност търг два месеца преди смъртта й през 1997 г. Anthology viewing Princess Diana ’s Elegance – A Royal Collection at The Museum of Style Icons, Newbridge Silverware, Newbridge, Co. Kildare @newbridgesilver, only on display until tomorrow! pic.twitter.com/PbXm5zuSCR — Anthology Magazine (@anthology_mag) June 26, 2024

Розово-лилава копринена рокля с дантела от британския дизайнер Виктор Еделстайн, носена от Даяна в Лондон и Германия през 1987 г., получи най-висока цена - 910 000 щатски долара - четири и половина пъти повече от предварителната оценка.

Еделстайн създава също прочутата тъмносиня рокля на принцеса Даяна, с която танцува с Джон Траволта в Белия дом през 1985 г.

Търгът "Принцеса Даяна: елегантност и кралска колекция" беше проведен в Бевърли хилс в Лос Анджелис на 26 юни.

Тъмносинята рокля на принцеса Даяна от Мъри Арбайд, носена два пъти през 1986 г. и 1987 г., също надхвърли очакванията. Тя беше продадена за 780 000 щатски долара, почти четири пъти повече от долната граница на предварителната оценка. The most remarkable collection of Princess Diana's, Elegance & A Royal Collection, to come to auction in over 25 years @JulienAuctions. ❤️🔥



pic.twitter.com/XoEFpH8DEZ — TrendViidz (@TrendViidz) May 20, 2024

Розова флорална ежедневна рокля беше продадена за 444 500 щатски долара. Част от приходите от него са за благотворителна организация за мускулната дистрофия във Великобритания, както и от други лотове.

В търга бяха включени също повече от 20 писма, бележки и картички от принцеса Даяна. Много от тях са до Мод Пендри, бивша икономка на семейния дом на семейство Спенсър в имението Олторп, където тя е израснала.

Писмо до Мод Пендри от 1984 г., когато Даяна е бременна с Хари, е продадено за 44 450 щатски долара, почти 15 пъти над предварителната оценка.

"Феноменалните резултати от днешния исторически търг, проведен само няколко дни преди рождения ден на принцеса Даяна, показват защо Даяна е и винаги ще остане една от най-обичаните и вдъхновяващи културни фигури в света", заяви Мартин Нолан, съосновател и изпълнителен директор на "Джулиънс окшънс". We’re just hours away from the most remarkable Collection of Princess Diana artifacts in 25 years. Join us in this moment in history as we celebrate Lady Di's elegance.



Register & Bidhttps://t.co/SEil0Vw6bs pic.twitter.com/lT3VHkQsuu — Julien's Auctions (@JuliensAuctions) June 26, 2024

Миналата година през декември рокля по дизайн на Жак Азагури, носена от Даяна в Италия през 1985 г., постави нов световен рекорд за най-скъпа рокля, носена от кралската особа, продадена на търг - повече от 1 млн. долара през декември.