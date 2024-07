Препускащи коне отново подлудиха Лондон (Видео)

Три коня от престижната Гвардейска кавалерия са намерени и върнати обратно във военната база на Конната кавалерия, след като сутринта на 1 юли са избягали и препускали из центъра на Лондон. Случаят е сходен с този от април месец. Тогава конете бяха 5 и едно от животните пострада при сблъсък с автобус.

Този път петима войници провеждат рутинни упражнения с 6 коня от конния полк на кавалерията, когато водещият кон се плаши от преминаващ лондонски автобус. 🚨🇬🇧 More military horses run free through the streets of London.



Заедно с водещия кон, който по това време е воден, а не язден, двама ездачи са хвърлени от конете си, докато животните бягали свободно по столичните улици.

„Можем да потвърдим, че по време на тренировка тази сутрин три военнослужещи коне се освободиха от ездачите си. Те бяха бързо и безопасно върнати“, заяви говорител на армията в изявление за Си Ен Ен.

„Единият кон получи леки наранявания, но не се налага по-нататъшно лечение и няма пострадали войници“, се допълва още в изявлението. Military horses run loose again in central London.



Животните се отскубнали от улица „Севил“ до площад „Саут Итън“, където единият кон бил прибран. Два коня продължили към моста в квартал Воксхол преди да бъдат спрени.

На кадри, публикувани от лондонски шофьор на такси се вижда как два от конете тичат пред автомобила му, пише bTV.

От Министерството на отбраната потвърдиха, че всички коне са били събрани и върнати в казармите в Хайд Парк успешно.

Нито един от конете, избягали в понеделник, не е участвал в предишния инцидент на 24 април.