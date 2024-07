Четирима са били убити в Сирия от силите на Анкара на антитурски протест

Четирима души са били убити в контролираната от Турция Северозападна Сирия при сблъсъци между силите на Анкара и въоръжени мъже, протестиращи срещу нападенията над сирийци в Турция, съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Стотици хора са демонстрирали в няколко града в контролираните от Турция райони, ден след като тълпа е нападнала сирийци в град Кайсери, в Централна Турция. Според базираната в Обединеното кралство неправителствена организация, която разполага с широка мрежа от източници в Сирия, "четирима души са били убити при размяна на изстрели между демонстрантите и охраната, разположена пред турските позиции". Трима от тях са загинали в град Африн, а друг - в Джараблус, според същия източник, ранените са 20.

АФП потвърждава, че кореспондент в град Азаз е видял протест с участието на десетки хора, някои от които развявали знамето на сирийското въстание срещу режима на Башар Асад.

Един от демонстрантите, Адел ал-Фарадж, заяви пред АФП, че протестира в знак на солидарност "с нашите сирийски братя в Турция", които "са избягали от Башар Асад, за да бъдат репресирани в Турция".

СЦНПЧ съобщава за протести и в други градове, където протестиращите са свалили турския флаг, веещ се на сгради. Турски граничари са открили огън и по демонстранти, които са се опитали да щурмуват граничния пункт Джараблус.