След кошмарна турбуленция: Откриха 2-годишно дете заклещено в тавана на самолета (Видео)

2-годишно дете е намерено заклещено в тавана на салона на самолета след силната турбуленция по време на полет на Air Europa от Испания до Уругвай. За преживения кошмар разказва майката на детето пред ABC.

Пътниците на полета на Air Europa от Мадрид до Монтевидео стават свидетели на кошмарно пътуване заради силна турбуленция рано сутринта в понеделник.

Полетът е пренасочен към Бразилия „поради естеството на турбуленцията и от съображения за безопасност“, съобщават от авиокомпанията.

За щастие самолетът се приземява благополучно на международното летище Натал в Сао Гонсало ду Амаранте. Няколко пътници обаче получават сериозни наранявания.

За други като д-р Сесилия Лагуци шокът е още по-голям, макар да не е пострадала. В понеделник тя се връща у дома от 3-месечен стаж в Барселона и пътува със съпруга си и двете им малки деца, когато се е събужда от силната турбуленция и ударите на различни предмети. Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, built 2018) safely diverted to Natal-Intl AP(SBSG), Brazil after flight #UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay encountered severe turbulence during cruise flight at 36000 ft. leaving at least 30 persons injured and aircraft interior damaged.… pic.twitter.com/d51i9HFRJu — JACDEC (@JacdecNew) July 1, 2024

„Усетих, че нещо много силно ме удари по главата, а след това и по гърба, паднах на главата си и отначало не можах да стана. Спомням си, че бях в самолета и усещах, че падам, че падам свободно, като че ли цяла вечност“, разказва тя.

Лагуци изчислява, че след шест или седем секунди самолетът е възобновил нормалната си работа, при което тя започва да търси децата си, които спели на няколко седалки встрани до съпруга ѝ.

Намира четиригодишната си дъщеря при съпруга си, но не може да открие сина си в хаоса с пътници и багаж по пода на самолета.

„Опитвахме се да го намерим на пода и започнахме да крещим името му, докато някой не ми каза: „Бебе ли търсите?“ и аз казах: „Да“. Той каза: „Ами, то е там горе“, посочи нагоре и в момента, в който погледнах, той беше там и плачеше, гледайки ни“, разказва шокирана майка.

Малкото дете е открито над багажното отделение, където пластмасата се е откъснала, а съпругът ѝ успява да го вземе.

„Това беше картина, която никога няма да забравя. Никога няма да забравя как се почувствах в този момент. Той плачеше, беше много уплашен, а и всички ние бяхме много уплашени, но в момента, в който го взех в ръцете си, той се успокои“, споделя Сесилия Лагуци в предаването „Добро утро, Америка“ след инцидента.

Въпреки че тя и семейството и преживяват кошмар, самата Сесилия Лагуци, която е хирург, се е втурва да помага на ранени пътници, след като стюардесата търси лекар в самолета.

„Повечето хора, които видях, имаха силни болки в гърба от травмата, но видях и някои счупвания – на краката, раменете, ключицата, счупване на носа. Тези пластмасови панели падаха върху хората и върху лицата им, ръцете и други части“, разказва тя.

След като преценява нараняванията, член на екипажа пита Лагуци дали самолетът трябва да кацне аварийно в Бразилия, или да продължи към крайната си дестинация в Уругвай, което било на още четири часа път.

Д-р Лагуци призовава екипажа да кацне възможно най-скоро, за да се окаже незабавна помощ на ранените. По данни на летището в Натал самолетът е поискал аварийно кацане около 2:32 ч. местно време в понеделник. Turbulence that hit an Air Europa Boeing 787-9 Dreamliner plane (EC-MTI), left at least 30 people injured in the early hours of Monday (1st July). The flight UX45, which was heading from Spain to Uruguay with 325 passengers - had to make an emergency landing at Aluizio Alves… https://t.co/SqtaYRV7gy pic.twitter.com/QFiACuujC7 — FL360aero (@fl360aero) July 1, 2024

Вследствие на турбуленцията още няколко пътници са изхвърлени към тавана на салона, пише bTV. Общо 40 души са ранени, някои от тях сериозно.

30 души получават медицинска помощ на летището, а 10 е трябвало да бъдат транспортирани до болница за допълнителни изследвания. Към вторник сутринта седем пътници остават в болница в тежко, но не животозастрашаващо състояние, съобщават от Air Europa.

По думите на Лагуци първите спасители са започнали да сортират пострадалите веднага след приземяването. След няколко часа чакане в самолета, а след това и на летището, останалите пътници започват да се превозват до Ресифе с автобус, за да продължат полета си до Монтевидео.

„Беше много тежко да попадна в такива ситуации. Когато имаш малки деца, се чувстваш толкова безпомощен. Иска ти се да можеш да направиш повече, но ситуацията е много потискаща. Просто исках да се прибера у дома, каквото и да се случи“, казва Лагуци, която споделя, че е била малко притеснена да се качи отново на самолета.

Семейството се прибира благополучно у дома във вторник сутринта, но Лагуци разказва, че цялото преживяване е било травмиращо и не планира да лети дълго време.

Инцидентът продължава да се разследва.ш