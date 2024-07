Ураганът „Берил“, който взе 7 жертви, се насочва към Ямайка със страшна сила (Видео)

Ураганът „Берил“ продължа да бушува в Карибския регион. Природната стихия вече взе седем жертви, но се очаква броят им да се увеличи.

Бурията се е насочила застрашително към Ямайка.

Кадри улавят момент преди мощният урган да връхлети Санто Доминго в Доминиканската република. Shocking Footage 100 Miles From The Eye of Hurricane Beryl as EXTRAORDINARY WAVES BATTER THE DOMINICAN REPUBLIC ⚠️



100. MILES. AWAY.



WE ARE DEALING WITH A MONSTER 🚨 pic.twitter.com/Hw8qf5uke3 — Matt Wallace (@MattWallace888) July 2, 2024

Стихията вече премина през Гренада и част от карибския регион и остави след себе си опустошение.

„Да видиш това ниво на разрушения е почти като Армагедон. Тотално разрушение на всички сгради – обществени и частни. Напълно унищожена земеделската продукция. Тотално сриване на природния пейзаж“, каза министър-председателят на Гренада Дикън Митчъл.

А сателитни снимки показват мащаба на щетите. Направени са преди и след като урагана преминава през засегнатите острови.

Властите в Ямайка предупредиха жителите да потърсят сигурен подслон в очакване на стихията. В столицата Кингстън разтревожени шофьори се редяха на опашки по бензиностанциите, а други се запасяваха с основни продукти.

„Ако живеете в ниско разположен район и районът е предразположен към наводнения и свлачища, или ако живеете близо до река, умолявам ви да се евакуирате до по-безопасно място“, призова министър-председателят на Ямайка Андрю Холнес. Portland, Jamaica starting to feel the effects of hurricane Beryl....💨🌀pic.twitter.com/YJMxSd8H8Y — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 3, 2024

Според служител на енергийната компания ямайците се подготвят за прекъсване на електрозахранването по-късно, а пътищата край брега вече са измити от постоянния дъжд.

По данни на Националния център за ураганите на САЩ към обяд в сряда центърът на спираловидния ураган се е намирал на около 75 мили (121 км) югоизточно от Кингстън, въпреки че външните му пръстени вече са ударили голяма част от острова с население от близо 3 млн. души.

„Застрашаващи живота внезапни наводнения и кални свлачища от обилните валежи се очакват в голяма част от Ямайка и южната част на Хаити през днешния ден“, се казва в съобщението на Националния център за ураганите, като се добавя, че опасни ветрове и буреносни вълни се очакват както в Ямайка, така и на Каймановите острови до началото на четвъртък.

„Берил“ е първият ураган за този сезон и най-ранната буря в историята. Силата му достигна най-високата пета степен с ветровете от 270 км/ч. Постоянните ветрове са със сила 233 км/ч, пише bTV.

Жертвите и щетите, нанесени от него, подчертават последиците от затоплянето на Атлантическия океан, което учените посочват като явен признак за предизвиканото от човека изменение на климата, подхранващо екстремни метеорологични условия.