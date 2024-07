Певицата Ан Уилсън от рок групата "Харт" е болна от рак

Певицата Ан Уилсън обяви, че е болна от рак и групата й "Харт" отлага останалата част от турнето си, докато тя се лекува, съобщи Асошиейтед прес.

Ан Уилсън разпространи изявление, че са я оперирали и се възстановява добре. Лекарите обаче са я посъветвали да се подложи на превантивна химиотерапия и да прекрати изявите си, "за да се възстанови напълно". Това означава, че останалите концерти в Северна Америка ще бъдат отложени за 2025 г.

Закупените билети за отложените концерти ще останат валидни. Новите дати за тях ще бъдат обявени до седмици.

"Това е само пауза. Имам още много за пеене", продължава Уилсън в изявлението си. Тя добавя, че това е последното нещо, което казва публично по темата.

Отлагането засяга около 50 концерта на стадиони и арени в САЩ и Канада. Някои от тях бяха с участието на "Деф Лепард" и "Джърни" и от "Харт" още не са обявили дали тези групи ще са с тях и на отложените концерти.

Групата, в която лидери са Ан Уилсън и сестра й Нанси Уилсън (китара), отмени европейската част от турнето си през май, като обясни, че певицата трябва да се подложи на "неотложна, но рутинна процедура, от която ще се възстановява най-малко шест седмици".

Сестрите Уилсън са известни с хитове като Magic Man, Crazy on You, Alone, пише БТА. Те са въведени в Залата на славата на рокендрола и получиха награда за цялостни постижения от американската Национална звукозаписна академия през 2023 г.