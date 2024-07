Брюксел с критика към Орбан: Унгария няма мандат да преговаря от името на ЕС с Русия

Брюксел с остри критики към Виктор Орбан заради твърденията, че унгарският премиер ще посети Москва днес.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа в Екс, че Унгария, която преди дни пое ротационното председателство, няма мандат за преговаря от името на съюза с Русия.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

В началото на седмицата Орбан беше на изненадващо посещение в Киев, където предложението му за мир беше отхвърлено. В отговор на критиките, унгарският премиер написа: "мир не може да бъде постигнат от комфорта на креслата в Брюксел" и допълни, че ЕС не може да очаква войната да приключи по магически начин.

Според публикация във "Файненшъл таймс", унгарец и двама представители на Евросъюза са потвърдили информацията, че Виктор Орбан ще се срещне с руския президент Владимир Путин в петък. Будапеща и Москва не са коментирали официално такава среща, пише БНТ.