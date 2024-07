Смъртоносният ураган "Берил" достигна мексиканското крайбрежие (Видео)

Ураганът "Берил", буря от втора степен, връхлетя най-популярните туристически дестинации в Мексико и стана причина властите да издадат червен код за опасност за региона след разрушенията, причинени от стихията при преминаването си през няколко карибски острова през последните дни, предаде Ройтерс.

Бурята, която се очаква да предизвика опасен прилив и потенциално разрушителни вълни, носи със себе си ветрове със скорост до 175 км/ч, посочи американският Национален център за изследване на ураганите. По последни данни "Берил" е навлязъл на територията на Мексико североизточно от Тулум на полуостров Юкатан.

"Берил", който е първият за тазгодишния атлантически сезон на ураганите, в един момент беше прераснал в буря от пета степен, което е нещо непознато за този период от годината, тъй като никога досега не е регистриран ураган от тази степен на толкова ранен етап от сезона. Според климатолози това необичайно за сезона на ураганите явление се дължи на промените в климата.

В момента "Берил" се намира на около 10 км от Тулум, популярен мексикански курорт, пише БТА.

Във връзка с влошените метеорологични условия заради урагана на п-в Юкатан е издадено предупреждение за опасно време за цялата крайбрежна линия от Пуерто Коста Мая до Канкун, включително за Косумел. #WATCH : Footage of Hurricane Beryl making landfall as a category 2 hurricane in the town of Tulum, Yucatán Peninsula, Mexico.#HurricaneBeryl #HurricaneSeason #Hurricane #Beryl #BerylHurricane #YucatánPeninsula #Mexico pic.twitter.com/yJN6PNqjtj — upuknews (@upuknews1) July 5, 2024

Мексиканската гражданска защита обяви червен код за опасност, което е най-високата степен на тревога. Службата предупреди населението да си остане по домовете или да се укрие на обособените за това от властите безопасни места.

Мексиканският президент Андрес Мануел Лопес Обрадор повтори тази препоръка и призова всички, които се намират на пътя на бурята, да потърсят безопасно място. В публикация в социалните мрежи той подчерта, че в ситуации като тази е важно да се мисли първо за човешкия живот и чак след това за опазване на личните вещи и имущество.

В Кинтана Роо, щата, в който се намира Канкун, губернаторът Мара Лесама публикува видео от центъра на Тулум, на което се вижда да бушува буря, придружена от силни ветрове и дъждове.

Училищата в Кинтана Роо са затворени, а мексиканското Министерство на отбраната откри в района около 120 временни центъра за настаняване на хора, които да се подслонят в тях на безопасно място заради бурята.

Преди да достигне Мексико, ураганът "Берил" предизвика разрушения в целия регион на Карибите. Той остави след себе си диря от опустошения, в която попаднаха Ямайка, Гренада, Сейнт Винсент и Гренадини и Северна Венецуела, като взе най-малко 11 жертви, сравнявайки със земята цели сгради и поваляйки дървета. Information : 348 flights being canceled in Cancún, Mexico : Cancun International Airport (CUN) updated the list of canceled flights starting today and during Friday and Saturday, owing to Hurricane Beryl.#hurricane #Beryl #flight #operations pic.twitter.com/4HQQWCOeoT — FL360aero (@fl360aero) July 5, 2024

Броят на загиналите може да нарасне, тъй като наличната информация непрекъснато се актуализира.

Очаква се "Берил" рязко да отслабне, докато преминава през п-в Юкатан, след което според прогнозите на синоптиците той отново ще набере сила, когато премине през Мексиканския залив. Според Националния център за изследване на ураганите на САЩ бурята ще премине през Североизточно Мексико и оттам ще се насочи към Южен Тексас.

Около 3000 туристи бяха евакуирани от Мухерес, остров близо до Канкун, съобщи Хосе Магана, който отговаря за туристическия отрасъл на острова. Много местни жители, включително рибари, потърсиха убежище, преди да е дошла бурята.

Около 100 полета бяха отменени вчера на международното летище в Канкун, което накара много туристи да бързат да хванат последните излитащи самолети.