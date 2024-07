Радио Китай: Пекин създаде специален фонд за съживяване на поземлените активи на държавните предприятия

В петък китайското правителство обяви официално създаване на специален фонд за съживяване на поземлените активи на държавните предприятия, предава радио Китай.

Одобрен от Комисията за надзор и управление на държавните активи, фондът е на стойност 30 милиарда юана (4,2 милиарда щатски долара), създаден е съвместно от China Chengtong Holdings Group Ltd. и China Orient Asset Management Co., Ltd. и ще се управлява от дъщерно дружество, изцяло притежавано от Chengtong.

Новото дружество ще ускори проучването на това как средствата могат ефективно да подкрепят съживяването и използването на поземлените активи на държавните предприятия и да подобрят допълнително ефективността им.