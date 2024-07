Руски представители: Пожар е пламнал след инцидент в газопровод в Крим (Видео)

Пожар се е разразил късно снощи след инцидент в газопровод край село Виноградное, на анексирания от Москва през 2014 г. Кримски полуостров, като се е разпрострял до близката гора, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски представители.

Вследствие на инцидента е прекъснато газоснабдяването на курортния град Алуща и на още над десет населени места, добавиха руските власти, цитирани от агенцията. 💥Gas distribution center blown up near #Alushta



The hot holiday season in #Crimea continues. The gas distribution center is engulfed in fire, the occupation authorities of Crimea are muttering something about “depressurization,” but pic.twitter.com/1IGaFHeS2S — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) July 7, 2024

"Няма опасност за населените територии", уточни тази сутрин руското министерство на извънредните ситуации в приложението "Телеграм". Там назначените от Русия власти в Кримския полуостров поясниха снощи, че без газ освен Алуща са останали още 14 селища.

"След като изгори напълно газта в тръбите на газопровода, ще започне работата по ремонта му", заяви в "Телеграм" назначената от Русия администрация в Кримския полуостров. Occupied Crimea ❗

Bavovna Monitor 💥🔥🔥🔥💨

Additional footage of a fire on a gas pipeline near Alushta tonight. Locals reported that they heard explosion after explosion before the fire started. The occupation authorities reports, that there were no casualties in the fire on… https://t.co/B3hQGd7IJ9 pic.twitter.com/xPkzac1CHs — LX (@LXSummer1) July 6, 2024

Цитирайки официални представители, руски агенции отбелязват, че няма пострадали. Пожарът е обхванал площ от близо 1500 квадратни километра според информация на ТАСС. За момента не е обявена причината за пожара, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.