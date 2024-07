Русия бомбардира детска болница в Киев (Видео, снимки)

Русия атакува детска болница в столицата на Украйна, затрупвайки хора под развалините. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че хората в момента се евакуират.

Клипове, публикувани в социалните мрежи, показват разрушенията в детската болница "Охматдит". Тя е една от най-старите в Киев. Do Russians still not understand that Ukraine is probably going to spend 30 years hunting each and every Russian responsible for these things?



It's likely going to make Mossad look like the Teletubbies.



Children's hospital, Kyiv. pic.twitter.com/nYgz6M1NLV — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 8, 2024

Украинският президент Володимир Зеленски излезе с изявление, в което заяви, че има затрупани под развалините на лечебното заведение. "В момента всички помагат за разчистването на развалините - лекари и доброволци", съобщи той, цитиран от Би Би Си. Детската болница в Киев след руската атака Снимка: Ройтерс

По негови думи Русия е изстреляла над 40 ракети по цели в цялата страна. "Различни градове бяха мишени: Киев, Днипро, Кривой рог, Славянск, Краматорск. Използвани са повече от 40 различни видове ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, инфраструктура и детска болница", каза Зеленски, който в момента е на посещение в Полша. Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

Министърът на здравеопазването Виктор Ляшко заяви, че при взрива са били засегнати новите отделения за онкологични заболявания и интензивно лечение. Детската болница в Киев след руската атака Снимка: Ройтерс

Андрий Ермак, ръководител на кабинета на Зеленски, добави, че руснаците умишлено са използвали болницата за мишена. "Те целенасочено атакуваха децата днес", заяви Ермак в публикация в Телеграм. This is National Children's Specialized Hospital "Okhmatdyt" in Kyiv today. Kids fight with cancer and now with russian missiles.



russia is a terrorist state. pic.twitter.com/pHjvkzhOTp — Anton Tymoshenko (@_Tymoshenko) July 8, 2024

"Днес страната не усети страх, а още повече ярост и омраза. Ще има отговор за терора срещу цивилни граждани и деца", добави кметът на Киев, цитиран от "Политико".

Поне седем са жертвите на масивната ракетна атака в столицата, а загиналите в страната са над 20. Детската болница в Киев след руската атака Снимка: Ройтерс

Ръководителят на военната администрация в Кривой рог съобщи, че там са убити най-малко 10 души, а в източния град Покровск - още трима. I want the whole world to see this and not remain silent. Sick children after the Russian strike on the "Okhmatdyt" hospital. pic.twitter.com/bjLEdVpnN6 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 8, 2024

Олександър Вилкул, ръководител на военната администрация в Кривой Рог, също потвърди в Телеграм, че най-малко 10 души са загинали, а 31 са пострадали след нападението в града. Според него 10 от тях са тежко ранени. Детската болница в Киев след руската атака Снимка: Ройтерс

Кривой Рог е родният град на Зеленски и многократно е бил атакуван от Русия, откакто тя започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.