"Хизбула" публикува видео на израелски военни обекти в Голанските възвишения

Ливанското въоръжено движение "Хизбула" публикува почти 10-минутен видеозапис, показващ кадри от 17 военни обекта в окупираните от Израел сирийски Голански възвишения, които според "Хизбула" са били събрани от самолет за наблюдение на въоръжената групировка, предаде Ройтерс.

Видеозаписът е втората част от поредица, целяща да покаже докъде е стигнало наблюдението на "Хизбула" над Израел в момент, когато напрежението между тях продължава да нараства заради войната на израелските сили срещу палестинската въоръжена групировка "Хамас" в ивицата Газа и заради честата размяна на огън по ливанско-израелската граница.

⚡️BREAKING



Hezbollah has released the second part of a deep penetration of Israeli airspace with a drone



All the Iron Dome batteries, command centers, ammo depots and barracks of several Israeli military bases were filmed in the Golan Heights pic.twitter.com/vNjZC9pelD — Iran Observer (@IranObserver0) July 9, 2024

През юни ливанското движение, подкрепящо Иран, публикува над деветминутен видеозапис, в който според него са събрани кадри от извършени наблюдателни полети над територията на Израел, на които се виждат такива обекти, като летището и морските пристанища на град Хайфа, предаде БТА.

"Публикуването на този видеоклип изпраща ясно послание към врага и неговата армия", заяви Мохамед Афиф, отговорник за връзките с обществеността на "Хизбула". "Значението произтича от демонстрирането на нашите технически и технологични възможности в областта на наблюдението и получаването на необходимата информация, от която се нуждаем по време на война", добави той.

През юни, след публикуването на първия видеозапис, ливанският проирански телевизионен канал "Ал Маядин" заяви, че един от безпилотните летателни апарати е преодолял израелските системи за отбрана и се е върнал в обратно в Ливан, без да бъде засечен или свален.

От началото на войната между Израел и "Хамас" през октомври "Хизбула" започна да изпраща наблюдателни и щурмови дронове в Израел и заяви, че изстрелването на безпилотните самолети е в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа.

В последните месеци конфликтът между "Хизбула" и Израел става все по-ожесточен, което поражда и опасения за прерастването му в пълномащабна война, която и двете страни твърдят, че искат да избегнат, а дипломатите работят за предотвратяването ѝ.

Съединените щати и Франция работят за постигане на споразумение за уреждане на военните действия по южната граница на Ливан с Израел, допълва Ройтерс.