Байдън се срещна със синдикални лидери в търсене на подкрепа

Президентът на САЩ Джо Байдън се срещна снощи с лидерите на най-голямата американска федерация на профсъюзите в опит да засили подкрепата за кандидатурата му за втори мандат на изборите на 5 ноември в контекста на зачестяващите призиви да се оттегли от надпреварата с Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

"Мисля за вас като за свой вътрешен съюз (по подобие на) НАТО – не е шега", каза 81-годишният Байдън пред Управителния съвет на профсъюзното обединение под името Американска федерация на труда и Конгрес на индустриалните организации (АФТ-КИО - American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) във Вашингтон, предаде БТА.

Той изтъкна силата на синдикатите и припомни дългогодишната подкрепа, която им е оказвал. "Казах, че ще бъда най-профсъюзният президент в американската история. Ами - познайте какво. Аз съм!", заяви Байдън.

С тази среща той продължи предизборната си кампания. 81-годишният държавен глава полага усилия през последните две седмици да предотврати отдръпването от кампанията му на дарители, партньори и на конгресмени от собствената му партия, които изпитват безпокойство заради неубедителното му според мнозина представяне в първите телевизионни дебати с претендента на републиканците Доналд Тръмп на 27 юни, посочи Ройтерс.

Бйдън отговори на въпроси на профсъюзните лидери и обсъди "общата им отдаденост на победата над Доналд Тръмп този ноември". Гласовете на синдикатите бяха от решаващо значение за успеха на настоящия президент на САЩ на предишните избори – през 2020 г., в някои от стратегическите щати като Мичиган, Пенсилвания и Невада.

В същото време представителите на Демократическата партия в Конгреса на САЩ остават дълбоко разделени по въпроса за шансовете на настоящия президент за втори мандат в Белия дом, посочва Ройтерс.

Представителката на партията на Байдън - Нанси Пелоси, която е бивш председател на Камарата на представителите, каза по телевизионния канал Ем Ес Ен Би Си днес, че президентът "сам трябва да реши" дали да остане в надпреварата с Тръмп. Тя призова колегите си от Капитолия да изчакат, докато мине срещата на държавния глава с лидерите на страните членки на НАТО във Вашингтон тази седмица. В американската столица тече срещата на върха на алианса, която отбелязва 75-ата годишнина от създаването му.

Конгресменът Мики Шерил от щата Ню Джърси стана във вторник седмият демократ от Камарата на представителите, който публично призова Байдън да се откаже от надпреварата с Тръмп.

Тези, които публично оттеглиха подкрепата си за Байдън, обаче остават малък процент от представящите Демократическата партия 213 депутати в долната камара на американския парламент, а ръководството на партията продължава да подкрепя публично Байдън.

Никой от членовете на горната камара - Сената не е казал публично, че Байдън трябва да се оттегли, макар и сенаторът Майкъл Бенет от щата Колорадо да заяви, че не вярва Байдън да победи Тръмп.

След срещата на върха на НАТО във Вашингтон, която завършва днес, Байдън планира предизборна обиколка в два от щатите, в които е изправен пред сериозната конкуренция на Тръмп – Мичиган и Невада.