Колесник на пълен с пътници самолет се запали на летище в САЩ (Видео)

Пълен с пътници самолет претърпя опасен инцидент на летище в САЩ. При засилване за излитане поне една от задните гуми на самолета се пука. Той се наклоня надясно, спира на пистата и колесникът му се пали.

Пожарни коли бяха изпратени по спешност да загасят огъня.

Ентусиасти, които следят излитането и кацането на самолетите на международното летище в Тампа, заснеха инцидента. От авиокомпанията казаха, че никой от 176-имата пасажери и шестима души екипаж на борда не е пострадал, пише NOVA.