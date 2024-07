Катедралата в Руан се запали (Видео)

Готическата катедралата във френския град Руан се запали, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на кмета в социалната мрежа "Екс".

🇫🇷The cause of the fire on the spire of Rouen cathedral is unknown at this stage. A large number of firefighters are on the scene. Prefect asks people to avoid the area#France #fire #RouenCathedral #Cathedral #BREAKING pic.twitter.com/B1tVManr6d — Attentive Media (@AttentiveCEE) July 11, 2024

Катедралата е рисувана няколко пъти от импресиониста Клод Моне през 19-и век, предаде БТА.